Strage in casa: 6 morti, 4 sono bambini

Terribile ritrovamento della polizia: gli agenti hanno rinvenuto i corpi senza vita di 6 persone, 4 sarebbero bambini

Una storia terribile quella che arriva da Ottawa, cittadina del Canada. La polizia, infatti, ha trovato i corpi senza vita di 6 persone, 2 adulti e 4 bambini, in una casa nella parte meridionale della città, mentre una settima persona è in ospedale con ferite gravi, ma non è in pericolo di vita.

Arrestato un sospettato

Le autorità hanno subito avviato le indagini, dopo essere intervenute intorno alle 23 di mercoledì sera ora locale. Stando a quanto raccolto, gli agenti avrebbero tratto in arresto una persona sospettata.

