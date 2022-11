Strage di Nassiriya, La Russa ricorda i caduti: “Ancora forte dolore per quelle immagini”

L'attuale presidente del Senato ricorda i caduti dell'attentato in terra irachena, nel quale persero la vita anche sette siciliani.

“In occasione della Giornata dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace desidero rivolgere il mio pensiero a tutti coloro che animati da altissimo senso del dovere hanno perso la vita al servizio dell’Italia e della comunità internazionale per la stabilizzazione delle aree di crisi e per combattere il pericolo del terrorismo”.

Lo dichiara Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia e attuale presidente del Senato nel giorno dell’anniversario dell’attentato di Nassiriya che causò la morte di 28 persone, 19 italiane e 9 irachene.

Nell’attacco terroristico persero la vita anche 7 siciliani: Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Horacio Majorana e Alfio Ragazzi.

La Russa: “Grazie a chi serve la Patria in armi”

“Sono trascorsi 19 anni dalla indimenticata e indimenticabile strage di Nassirya e, ancora oggi come allora, è forte il dolore di tutti noi al ricordo di quelle devastanti immagini”. ha sottolineato ancora La Russa.

“L’istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace salda in un unico grande abbraccio la nostra Nazione agli uomini e alle donne in divisa. A tutti loro e ai tanti che in Italia e nel mondo servono la Patria in armi, giunga la mia stima e la mia gratitudine”, ha concluso La Russa.