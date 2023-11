Strage di Nassiriya, 20 anni dopo. Mattarella: “Ricordiamo i caduti, Italia attiva in zone di crisi”

Le parole del presidente Mattarella in occasione del ventennale della Strage di Nassiriya: "Italia e Nato insieme per pace e cooperazione".

“La Giornata del ricordo dedicata ai Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali per la pace, ricorre nel ventesimo anniversario della strage di Nassiriya, ove, a causa di un vile attentato, morirono 19 italiani tra soldati, carabinieri e civili. Il sentimento del lutto ci accompagna in questo giorno in cui la Repubblica rivolge il suo pensiero ai tanti feriti e caduti nelle missioni che l’Italia ha sviluppato in questi anni a servizio della comunità internazionale e dei diritti dei popoli, insieme all’espressione della solidarietà e vicinanza alle famiglie colpite”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione del ventennale della Strage di Nassiriya, quando il 12 novembre 2023 un’autocisterna forzò l’ingresso della base Maestrale, esplodendo e causando 28 militari morti, di cui 19 italiani e 9 cittadini iracheni. Tra le vittime si contarono anche i siciliani Horacio Majorana, Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia e Alfio Ragazzi.

Mattarella: “A difesa di pace e cooperazione”

“La partecipazione a queste importanti operazioni in tante travagliate regioni del mondo, è il segno dell’impegno e del contributo del nostro Paese allo sforzo concreto della comunità internazionale per combattere gli orrori e le atrocità delle guerre e del terrorismo“, ha aggiunto Mattarella nel suo messaggio.

“I contingenti schierati e le collaborazioni portate avanti sotto l’egida delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della Nato testimoniano l’intento di difendere i valori della pace e della cooperazione, del rispetto della dignità delle persone e dei popoli. A quanti sono impegnati oggi nelle zone di crisi, mettendo a rischio la propria incolumità in nome dei nobili principi sanciti nella nostra Carta costituzionale, va l’apprezzamento e la riconoscenza di tutti gli italiani”, ha concluso il presidente della Repubblica.

Musumeci e Urso: “Ammirazione e gratitudine per caduti”

Vivo il ricordo anche da parte di Nello Musumeci, ex presidente della Regione Siciliana e attuale ministro per la Protezione Civile e il Mare. “Sono trascorsi vent’anni dall’attentato terroristico a Nassiriya, che costò la vita a 19 italiani in divisa. A loro va il mio pensiero commosso e di profonda gratitudine, nella Giornata dedicata al ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. A loro e a tutti gli italiani che hanno sacrificato la loro vita per la sicurezza della nostra Nazione nel mondo”, ha scritto Musumeci su Facebook.

“Venti anni fa la strage di Nassiriya, che scosse le coscienze e unì la Nazione. Oggi ricordiamo con quegli eroi, con ammirazione e gratitudine, insieme a tutti i nostri caduti che hanno dato la propria vita per la sicurezza, per la pace e per la libertà”, lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un post su X.