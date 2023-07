Strage via D’Amelio, la premier Meloni a Palermo per omaggiare Borsellino: “Strenua lotta contro il cancro mafioso”

Giornata di commemorazione e ricordo a Palermo e in tutta la Sicilia: presente anche la premier Giorgia Meloni

Palermo ricorda la strage di via D’Amelio, dove nel 1992 furono assassinati da un attentato mafioso il giudice Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Alla commemorazione sarà presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che però ha scelto di non partecipare alla fiaccolata commemorativa per ragioni di sicurezza.

La lettera di Giorgia Meloni: “Continua la lotta contro il cancro della mafia”

“L’impegno antimafia non si esaurirà mai perchè la lotta alla mafia è parte di noi ed è un pezzo fondante della nostra identità” – ha scritto la premier in una lettera al Corriere della Sera – “È la questione morale che orienta la nostra azione quotidiana. È stucchevole il tentativo di alcuni di strumentalizzare la mia impossibilità, data da altri impegni concomitanti, di partecipare anche alla tradizionale fiaccolata di Palermo, alla quale ho sempre orgogliosamente preso parte”.

“Non posso che essere profondamente orgogliosa del fatto che il governo che presiedo abbia avuto, dal suo primo giorno, la determinazione e il coraggio necessario ad affrontare il cancro mafioso a testa alta – prosegue – Sono i fatti a dimostrarlo. Abbiamo messo in sicurezza presidi fondamentali come la restrizione dei benefici penitenziari, e se oggi boss mafiosi del calibro di Matteo Messina Denaro sono detenuti in regime di 41 bis lo si deve esattamente a questo impegno”.