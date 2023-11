Strappo FI-Cuffaro, Dalla Chiesa: “No voti inquinati a Europee”, Dc: “Basta offese”

La risposta del segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo: "Attacchi quotidiani, si distorce la realtà".

“Rita Dalla Chiesa, folgorata sulla via del Parlamento, esterna giudizi di opportunità politica e di morale su tanti giovani e donne della Democrazia cristiana che esprimono la loro appartenenza ad un’idea e sono pienamente impegnati in un progetto serio”.

Lo dichiara il segretario regionale della Democrazia Cristiana, Stefano Cirillo, in risposta all’intervista di Rita Dalla Chiesa sul “Messaggero”, la quale si concentra sul recente strappo tra Forza Italia e Totò Cuffaro per quanto riguarda i nomi da proporre per le prossime elezioni Europee.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La risposta della Dc: “No etichette a leader che non piacciono”

“Al quotidiano attacco che riceviamo, si aggiunge quello di Rita Dalla Chiesa che definisce “inquinati” i voti della Democrazia Cristiana. La risposta a queste pesanti affermazioni sono le migliaia di donne e di giovani presenti ai congressi provinciali di Palermo (che si è svolto a Bagheria) e di Trapani (che si è svolto a Mazara) e a quelli cittadini di Favara e Caltagirone. Tantissime persone pulite e trasparenti che scelgono la Democrazia cristiana liberamente”, continua Cirillo.

“Lo fanno, probabilmente, proprio perché rilevano quello che Rita Dalla Chiesa, oggi, e Rosi Bindi, prima, non vedono perché non conosco, non incontrano, non parlano con la gente che incontriamo noi ogni giorno. Smettetela – prosegue Cirillo – di offendere tanta gente perbene che cerca di essere ascoltata, vede dei valori e desidera portarli avanti. Smettetela di etichettare chi ha un leader che a voi non piace, smettetela di cercare come fa Report di offendere la democrazia”.

“Messaggio politico che inquina pozzi”

“State creando un un messaggio politico che distorce la realtà e che inquina i pozzi in cui tutti bevono che è la democrazia. Se non avete nulla da dire per dimostrare politicamente la vostra esistenza in vita cercate qualcosa di diverso, altrimenti non fate altro che dedicare alla Democrazia cristiana tutto quello che, per tutta la vita, è stato riservato a Silvio Berlusconi e a Forza Italia, consumati del pregiudizio politico”.

“Alla Dalla Chiesa auguriamo che con il suo notevole contributo elettorale possa consentire a Forza Italia di superare lo sbarramento. Una delle cose che abbiamo capito in questi anni – conclude Cirillo – è che non basta portare il nome di tanti eroi per poter avere il diritto di discriminare e, soprattutto, di diffamare chi non si conosce”.