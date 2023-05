La street photography per rilanciare Centuripe

Visitabile fino al 2 luglio la mostra è ospitata nei locali dell’Antiquarium. Una rassegna composta da 76 scatti in bianco e nero e a colori realizzati da professionisti e fotografi amatoriali

CENTURIPE (EN) – È stata inaugurata ufficialmente lo scorso fine settimana, nel centro espositivo Antiquarium del Comune la mostra fotografica Centuripe street photography, che sarà visitabile fino al prossimo 2 luglio.

L’esposizione, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione SiciliAntica Centuripe e il supporto di Salvo La Spina, ideatore dell’iniziativa, sarà a ingresso libero.

Il progetto nasce a seguito dell’evento svoltosi lo scorso 22 e 23 ottobre che ha visto molti fotografi, professionisti e amatoriali, provenienti anche da tutta la Sicilia, radunarsi a Centuripe per scattare delle foto lungo le vie, le piazze, i monumenti e i quartieri del paese. Di tutte le fotografie sono state selezioni 76 scatti in bianco e nero e a colori, suddivisi in quattro ambienti, una per ogni stanza del centro espositivo.

I fotografi esposti nella mostra sono Alessandra Cartillone, Carla Russo, Corinne Cataldo, Davis Longhitano, Federica Calà, Francesca Di Marco, Giuseppe Arangio, Ivana Politi, Laura Schilirò, Loriana Scalisi, Lucia Rosano, Marcella Scravaglieri, Marco Stancampiano, Maria Lucia Guarneri, Mario Longhitano, Mario Rinarldi, Mattia Longhitano, Miriam Scalisi, Riccardo Pelleriti, Rosanna Mannino, Rossella Viccica, Salvatore Geraci, Salvo La Spina, Tommaso Marino.

Gli scatti realizzati rispettano i canoni della street photography, genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni.

“Centuripe – ha commentato il sindaco Salvatore La Spina – con i suoi personaggi, le sue vie, le sue piazze, i suoi monumenti mostra con questo progetto tutta la sua bellezza intrisa di storia e autenticità e si conferma essere uno dei borghi più interessanti della Sicilia”.