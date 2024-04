Strisce blu a Trapani, aumentano le tariffe per la sosta

L’Amministrazione comunale ha annunciato un incremento dei prezzi dei ticket dei parcheggi auto dall’1 giungo al 30 settembre. Previste alcune agevolazioni per i residenti e controlli più serrati

TRAPANI – In arrivo un aumento delle tariffe dei parcheggi e non sarà piacevole per gli utenti che si ritroveranno a pagare un bel po’ di più.

La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Giacomo Tranchida nasce dalla volontà di evitare lo stazionamento di autovetture dei non residenti nella zona a traffico limitato del centro storico, nella speranza di spingere il pubblico a utilizzare il servizio di linea gratuito offerto dall’Atm – società di trasporto pubblico che garantisce la mobilità degli utenti – in particolare nel periodo estivo, in cui grazie all’afflusso dei turisti le presenze aumentano notevolmente.

Ecco quanto costerà parcheggiare in centro

Gli aumenti sono sensibili: parcheggiare all’interno delle strisce blu, dalle 8 alle 24, costerà 30 centesimi all’ora in più nella zona gialla, passando da 70 centesimi a 1 euro, e 50 centesimi in più in quella rossa, passando da 1 euro a 1,50. Tali tariffe saranno valide dall’1 giugno fino al 30 settembre. Si lavorerà anche per provvedere a controlli più serrati, grazie ad una collaborazione sperimentale tra Atm e polizia municipale, come già avviene sugli autobus, in modo da verificare al meglio che chi utilizza i mezzi pubblici paghi il dovuto biglietto della corsa.

Nella pratica, si andranno ad effettuare azioni di identificazione nei principali varchi di accesso alla Ztl, individuati tra via XXX Gennaio e via Torrearsa, dove saranno successivamente collocate delle telecamere per la regolamentazione dell’accesso e il controllo degli autorizzati. Bocciato, invece, l’aumento delle tariffe di abbonamento per la sosta in piazza Vittorio emanuele che prevedeva un aumento dagli attuali 5 euro a 15 per i liberi professionisti, per i dipendenti pubblici e privati che lavorano nel centro storico.

Le strade in cui verranno applicato l’aumento

Le strade su cui andranno a concretizzarsi gli aumenti sono via XXX gennaio, via Bastione, via Giardini, lungomare Dante Alighieri dal vecchio mercato del pesce fino a via Francesco Crispi, via Pallante, via Platamone, via Crispi, viale Regina margherita, via Ammiraglio staiti, piazza Giacomelli, piazza Garibaldi, viale Regina Elena, via Duca d’Aosta, corso Italia, piazza Sant’Agostino, piazza Scarlatti, via Ruggero di Lauria, via Palmerio Abate.

Sono previste delle agevolazioni per i residenti che potranno, per un periodo uguale o superiore a 6 mesi, richiedere un’autorizzazione per fare ingresso all’interno della Ztl per una sola autovettura, nessuna variazione invece per chi possiede una seconda auto o più. Rimangono valide anche le autorizzazioni concesse a due familiari che richiedono assistenza per i propri congiunti, in possesso dei requisiti di legge e di comprovata certificazione medica, che potranno entrare in Ztl per un massimo di 2 ore.

La sosta può essere pagata tramite i parcometri o attraverso le app per smartphone, scaricabili gratuitamente per i sistemi Android, iOS e Windows phone, EasyPark Italia su easyparkitalia.it e DropTicket su www.dropticket.it. Il centro storico di Trapani vive ormai da alcuni anni una forte rinascita, tanto da essere diventato un punto di riferimento per la Sicilia Occidentale. Anche grazie al flusso di navi da crociera, che vede per diversi mesi dell’anno numerosi sbarchi di turisti che scoprono così, a due passi dalla nave, strade piene di storia e di vita. È stato quindi un proliferare di locali e di attività commerciali di tutti i tipi. Per i residenti, però, non è stato facile imparare a convivere con questo flusso di persone che hanno invaso, anche con le auto, spazi e luoghi del centro storico a traffico limitato.