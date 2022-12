Striscia, Iacchetti “Dà notizie che altri tg non possono o non vogliono dare”

"Con Greggio siamo forse i conduttori più longevi e quelli più abituati a prenderci in giro"", ha detto Iacchetti

“Il programma ‘Striscia la Notizia’ ha successo perché si immedesima in chi lo guarda, è un tg satirico umile, con notizie importanti che a volte gli altri telegiornali non possono o non vogliono dare”. E’ quanto afferma all’AdnKronos Enzo Iacchetti, che da questa sera torna in coppia con Ezio Greggio a condurre la trasmissione su Canale5.

“Noi siamo forse i conduttori più longevi e quelli più abituati a prenderci in giro e a entrare nelle case delle famiglie – così Iacchetti spiega il successo e i record di ascolto stabiliti dai due – E poi, ci amiamo! Questo è il nostro segreto…”, ‘confessa’ l’attore.

Si dice ‘squadra che vince non si cambia’, ma ci saranno novità nella conduzione e nella modalità del programma? “La novità nella conduzione siamo noi, che sembriamo ancora due ragazzotti di 35 anni… Almeno, sembriamo! – corregge Enzo – La mattina giù dal letto, non so Ezio, ma io un pochino mi devo sgranchire!”.