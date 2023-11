Striscia la Notizia torna sul caso che riguarda Soumahoro: l’anticipazione

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’inchiesta su Aboubakar Soumahoro. L'anticipazione del servizio

Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna l’inchiesta su Aboubakar Soumahoro, con Pinuccio inviato sul fronte caldo di Latina nelle sede della Karibu, cooperativa della suocera dell’ex sindacalista, Marie Therese Mukamitsindo, che è stata arrestata con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione) e autoriciclaggio insieme alla figlia Liliane Murekatete.

L’anticipazione del servizio su Soumahoro

L’inviato fa notare che sulla porta della Karibu c’è anche un cartello della Lega Braccianti di Soumahoro, il quale però ha sempre ribadito di non essere mai stato al corrente di quello che facevano moglie e suocera e delle condizioni in cui migranti e operatori vivevano all’interno della cooperativa. Pinuccio intervista inoltre il sindacalista Uiltucs Gianfranco Cartisano che racconta: “Abbiamo ricevuto molte lamentele di lavoratori della Karibu che non venivano pagati anche da 20 mesi, ma venivano chiamati a fare le comparse nei video del deputato che voleva costruire la Lega Braccianti anche su questo territorio”.

Non una novità nel modus operandi di Soumahoro, di cui la Corte d’Appello di Bologna ha recentemente chiesto la decadenza dalla Camera dei deputati per presunte irregolarità nella rendicontazione dei fondi elettorali. L’inviato di Striscia infatti mesi fa aveva raccolto la testimonianza di Soumalia Sambare, ex socio di Soumahoro, che aveva spiegato come l’onorevole arruolasse braccianti per i selfie con lui.