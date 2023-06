Studente di terza media spara e ferisce al collo un insegnante: è grave

In una scuola nel nord-est della Bosnia le forze dell'ordine hanno arrestato un adolescente sospettato di aver sparato a un insegnante, ferendolo gravemente.

Una grave ferita al collo, causata dallo sparo di una pistola da parte di un giovane studente, sta mettendo a repentaglio la vita di un insegnante. L’aggressore è uno studente di terza media che non ha ancora 14 anni. Il ragazzo, evidentemente problematico, in passato era stato espulso dalla scuola per comportamento scorretto. La vicenda capita in un istituto nel nord-est della Bosnia.

Rappresaglia annunciata

Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, stamane lo studente si è presentato a scuola e ha chiesto dell’insegnante di inglese, contro il quale ha poi aperto il fuoco. Si tratterebbe quindi di un atto di rappresaglia per il provvedimento punitivo nei suoi confronti. L’aspetto grave è che il ragazzo aveva già annunciato sui social il suo proposito di vendicarsi. Nonostante ciò, ha osservato la polizia, non c’era stata alcuna reazione da parte delle autorità competenti.