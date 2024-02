Studentessa 20enne violentata in un parcheggio: arrestato l’aggressore

Ennesimo terribile caso di violenza sessuale: una studentessa di soli 20 anni è stata stuprata nelle vicinanze di una discoteca

Ancora una terribile violenza sessuale a Milano, questa volta ai danni di una studentessa americana di 20 anni. La ragazza è stata stuprata venerdì notte nel parcheggio di un supermercato nelle vicinanze di una nota discoteca in via Valtellina. La polizia ha arrestato uno studente egiziano, praticamente in flagranza di reato, dopo che era stato trattenuto dagli addetti alla sicurezza del locale. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti.

La ricostruzione dello stupro

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, la giovane e il suo aggressore si erano conosciuti nella serata all’interno della discoteca Alcatraz e avevano bevuto qualche drink insieme. Una volto usciti dal locale, c’è stato l’abuso nel parcheggio del vicino supermercato. La vittima è però riuscita a richiamare l’attenzione urlando: alcuni passanti l’hanno sentito e hanno subito avvertito il personale di sicurezza che ha bloccato il giovane. L’uomo risulta incensurato e il suo arresto dovrà ora essere convalidato dal gip. La ragazza è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove sono stati riscontrati gli abusi.

