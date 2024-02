Stupro alla Villa Bellini, gip dispone il carcere per 3 dei giovani indagati

In galera sono finiti due minorenni e un ragazzo appena diciotenne, protagonisti del terribile stupro avvenuto alla Villa Bellini

Il gip per i minorenni di Catania ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati accusati di aver partecipato attivamente nella violenza sessuale di gruppo aggravata a una 13enne nei giardini comunali della Villa Bellini.

L’ordinanza: in carcere due minorenni e un 18enne



Sono due minorenni e un giovane che ha già compiuto 18 anni, la cui posizione domani sarà trasmessa, per competenza funzionale, alla procura distrettuale. L’ordinanza dovrà essere convalidata entro 20 giorni.

