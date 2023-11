Violenza sulle donne, gli studenti del Cep incontrano Beppe di “Mare Fuori”

Incontro tra i giovani del quartiere Cep di Palermo e Vincenzo Ferrera, uno dei protagonisti della fiction "Mare fuori"

Incontro tra i giovani del quartiere Cep di Palermo e Vincenzo Ferrera, uno dei protagonisti della fiction “Mare fuori”, per una riflessione sul femminicidio in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. L’iniziativa si è svolta questa mattina all’Istituto comprensivo Giuliana Saladino. Per le studentesse e gli studenti di scuola secondaria di primo grado è stata una sorpresa vedere a scuola l’attore palermitano Vincenzo Ferrera, che interpreta il ruolo dell’educatore Beppe, e potere dialogare con lui.

Durante l’incontro è stata proiettata una scena della fiction dedicata alla violenza contro le donne e poi l’attore ha risposto alle domande in un emozionante confronto che si è concluso con un appello. “In questi giorni tutti stiamo pensando alla povera Giulia – ha detto Ferrera rivolgendosi a ragazze e ragazzi presenti – ed è importante parlarne, soprattutto con i più giovani, perché potrebbe capitare a chiunque, così come è fondamentale una presa di coscienza, a partire dalle giovani generazioni, sul rispetto per gli altri e per le donne in particolare”.

“Nelle nostre classi, abbiamo affrontato le ultime tristissime vicende di femminicidio di questi ultimi giorni – ha aggiunto il dirigente scolastico Giusto Catania – Per questo abbiamo ritenuto che la presenza a scuola di uno dei protagonisti di questa famosa serie televisiva, che sta trasversalmente contribuendo all’educazione dei giovani del Paese e anche del nostro quartiere, potesse amplificare l’azione quotidiana volta a ricondurre dentro un percorso educativo tanti processi devianti che continuano ad affliggere la nostra società”.