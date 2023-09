Stupro di Palermo, indagato al Riesame: “Non ho partecipato ai rapporti sessuali”

Un altro dei sette indagati è stato sentito al Riesame, negando di aver avuto rapporti sessuali con la vittima. Respinta la scarcerazione

“Non ho partecipato attivamente ai rapporti sessuali con la ragazza”. Si difende così, davanti al Tribunale del Riesame di Palermo, Samuele La Grassa, uno dei sette indagati per lo stupro di gruppo avvenuto lo scorso 7 luglio al Foro Italico ai danni di una ragazza di 19 anni.

La decisione del giudice

Ma per la Procura la contestazione di violenza sessuale di gruppo non cambia. Nei giorni scorsi il Tribunale del Riesame aveva respinto le richieste di scarcerazione per gli altri indagati, sette in tutto.