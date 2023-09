Stupro di gruppo, shock a Palermo: troupe Mediaset aggredita da familiari di un indagato

I cronisti stavano realizzando un servizio sulla violenza sessuale di gruppo al Foro Italico. Uno degli operatori sarebbe finito in ospedale.

Ancora violenza a Palermo: aggressione a una troupe di Mediaset da parte di alcuni familiari di uno dei sette indagati per lo stupro al Foro Italico ai danni di una 19enne.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore in via Montalbo.

Aggressione a troupe Mediaset durante servizio sullo stupro a Palermo

La dinamica di quanto accaduto rimane ancora da confermare. Secondo una prima ricostruzione, i giornalisti e gli operatori del gruppo Mediaset stavano realizzando un servizio sul caso di violenza di gruppo al Foro Italico in via Montalbo per la trasmissione “Fuori dal Coro”. Il cameraman, raggiunto da alcuni parenti di uno degli indagati, sarebbe stato colpito più volte con un casco. Per l’uomo si è rivelato necessario il trasferimento al Pronto Soccorso all’ospedale Villa Sofia.

Proseguono le indagini

Del caso dello stupro di gruppo di Palermo si parla ovunque, sui social e sui mezzi d’informazione online e offline. I sette indagati (uno dei quali minorenne all’epoca dei fatti, svoltisi a luglio 2023) si trovano attualmente in carcere. Il più giovane, inizialmente scarcerato e trasferito in comunità, è tornato in prigione dopo alcuni commenti sui social e per quanto emerso da alcune chat ritrovate dagli inquirenti sul suo cellulare.

Immagine di repertorio