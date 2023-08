Stupro di Palermo, su TikTok la denuncia: “Dov’era lo Stato quella notte?” – VIDEO

Il terribile fatto di cronaca ancora al centro dei commenti e delle riflessioni sui social: il video virale de "La Bestia dei Social".

Si parla ancora dello stupro di Palermo, anche e soprattutto su TikTok: l’ultimo video popolare è quello del noto influencer “La bestia dei social” (Lorenzo Tripi), che commenta “Dov’era lo Stato quella notte?”. Una domanda che, probabilmente, posta da tanti, che reputano quasi impossibile che in una zona piena di locali della movida – come il Foro Italico – possa accadere un’atrocità del genere.

Il suo video ha già centinaia di like e commenti, ma – cosa più importante – rappresenta la voce di tanti giovani che chiedono alle autorità di occuparsi del dramma della violenza, soprattutto (ma non solo) sulle donne.

Stupro di Palermo, il video virale de “La Bestia dei social”

“Una ragazza violentata da sette uomini. Questo fa schifo, siamo tutti d’accordo”, esordisce il giovane tiktoker. Poi la domanda, che ha un po’ il suono di una denuncia o di un grido d’aiuto alle istituzioni: “Quella notte lo Stato dov’era e dove è oggi?”.

“Non c’era un controllo, non c’era una telecamera accesa o semplicemente un lampione a fare un po’ di luce”, dice il 22enne. Lo stupro di Palermo ha risvegliato le coscienze, ma per “La Bestia dei social”: “Di queste cose bisogna parlarne prima, per prevenire, non discuterne dopo, quando i disastri sono già avvenuti”.

“Serve un cambio di mentalità che parta dall’alto”. E ai suoi coetanei, invece, il tiktoker dice: “Ragazzi, quando ci viene detto un ‘no’, si deve rispettare. E l’unica cosa da fare quando si sta con una ragazza ubriaca è riaccompagnarla a casa“.

Fonte immagine e video: TikTok