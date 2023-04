Sud: Patuelli, “Nel 2022 prestiti +2,5%, prestiti a imprese +2%”

Dinamicità dell'economia meridionale in generale con una forte accelerazione dell'edilizia e il rilancio del turismo dopo anni terribili.

“Nel 2022 il totale dei prestiti concessi dalle banche al Sud è aumentato del 2,7% in Campania e nel Sud e Isole del 2,5% rispetto al +1,8% della media nazionale”. Ad affermarlo è il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli in un’intervista a ‘Il Mattino’.

I prestiti alle imprese, rileva, “sono cresciuti del 2,7% in Campania e del 2% nel Sud e isole ma a fronte di un calo dello 0,4% della media nazionale, a dimostrazione del fatto che nella regione e nel mezzogiorno sono ripartiti gli investimenti sostenuti dalle banche”.

I prestiti alle famiglie consumatrici, sottolinea Patuelli, “hanno raggiunto sempre in Campania il 4,3% di aumento superiore al 4% della madia Italia. E anche questo dato, come il precedente, conferma la dinamicità dell’economia regionale e meridionale in generale nella quale la forte accelerazione dell’edilizia e il rilancio del turismo dopo due anni terribili, hanno sicuramente inciso in modo determinante”.