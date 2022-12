Sui Nebrodi ecco lo spazzaneve assegnato dalla Protezione civile

Il finanziamento ammonta a quasi 52 mila euro, ovvero il costo dell’autocarro con lama sgombraneve e spargisale. Il sindaco di Cerami, Chiovetta: "Un risultato a vantaggio di tutta la comunità"

CERAMI (EN) – L’arrivo dell’inverno è spesso coincidente con grandi disagi e problematiche per i cittadini dei comuni montani, dove le temperature molto rigide portano a forti nevicate e meteo instabile.

Da lungo tempo, proprio per questo motivo, gli amministratori dei comuni del Parco dei Nebrodi e in altri parchi regionali, hanno manifestato alla Protezione civile e agli uffici regionali preposti la necessità di una programmazione sugli interventi di manutenzione attraverso anche mezzi di lavoro moderni e adeguatamente tecnologici.

Nei giorni scorsi, per soddisfare tale necessità, il Dipartimento di Protezione civile, ha assegnato a dodici Comuni facenti parte del Parco dei Nebrodi un finanziamento per l’acquisto di un mezzo spalaneve-spargisale.

Il finanziamento pubblico per i mezzi spalaneve-spargisale ammonta a un totale di 51.972 euro, ovvero il costo dell’auto-carro Pick-up 4wd con lama sgombraneve e spargisale. I comuni del Parco dei Nebrodi a cui è stato concesso il finanziamento hanno dovuto seguire un iter molto rigido, dovendo anche rendere dichiarazioni nelle quali si impegnano ad utilizzare i nuovi mezzi in servizio delle proprie comunità, esercitando su di essi la giusta gestione e manutenzione.

Tra i Comuni che beneficeranno del finanziamento e quindi del nuovissimo mezzo spalaneve vi è Cerami, il cui sindaco Silvestro Chiovetta si è a lungo battuto per l’ammodernamento e l’efficientamento dei servizi di manutenzione ai cittadini, troppo spesso messi alle strette per delle semplici nevicate o per condizioni metereologiche avverse.

“Questa Amministrazione – ha detto – ha sempre lavorato per ridurre al minimo i disagi provocati dalle nevicate che ogni anno si verificano in inverno. La programmazione preventiva delle operazioni ci ha permesso di intervenire in maniera efficace e puntuale su tutto il territorio comunale. Ciò, naturalmente, richiede l’utilizzo di mezzi idonei. Questa esigenza, più volte manifestata nelle opportune sedi istituzionali, non è rimasta inascoltata. L’attenzione verso il territorio del presidente del Parco dei Nebrodi, Domenico Barbuzza e del dirigente generale della Protezione civile, Salvo Cocina, cui vanno i nostri più profondi e sinceri ringraziamenti, permetterà a questo Comune di dotarsi di un mezzo assolutamente necessario per garantire la fruibilità delle vie di comunicazione anche con condizioni meteo avverse, senza gravare sulle casse dell’Ente”.

“Un risultato – ha infine concluso Chiovetta – a vantaggio di tutta la comunità ceramese. Potremo goderci i paesaggi e gli scorci mozzafiato che la neve ci regala ogni volta, con ancora meno disagi alla viabilità”.