Sunday Tour, il giro di Palermo sulle orme dei Florio grazie all’intuizione del gruppo di Uducom

Uducom organizzerà anche quest'anno il Sunday Tour. Il prossimo appuntamento è per il 5 Novembre 2023 alla scoperta della Palermo "Liberty"

Uducom (Udu – associazione universitaria presente all’Università degli studi di Palermo per il dipartimento culture e società) organizzerà anche quest’anno il Sunday Tour. Il prossimo appuntamento è per il 5 Novembre 2023, data in cui si visiteranno diversi monumenti afferenti al movimento artistico conosciuto come “Liberty” o “Art nouveau”. In particolar modo, come si può notare dal titolo, si prenderà in considerazione il fiorente periodo in cui a Palermo viveva la famiglia Florio. Infatti, i monumenti elencati nei paragrafi successivi fanno riferimento ai principali luoghi nella quale è stata girata la serie tv dalla quale prende il nome l’evento (I Leoni di Sicilia).

Cosa è il Sunday Tour: il 5 novembre alla scoperta della Palermo “Liberty”

Queste visite turistiche hanno lo scopo di arricchire le conoscenze degli studenti e delle studentesse presenti a livello culturale e non. Inoltre, l’attività organizzata da Uducom, sarà legata ad un momento di confronto che organizzeremo con Udu Lettere volta a discutere le analogie, le inferenze e le differenze presenti tra il libro, scritto da Stefania Auci, e la serie tv.

Gli edifici che andremo a vedere predispongono di un ingresso gratuito (ad eccezione della visita dell’interno del Teatro Massimo, a libera scelta del singolo partecipante, che prevede un ingresso con visita guidata al costo di 10€) e saranno i seguenti:

Villino Florio: è un edificio storico monumentale, sito nei pressi della Zisa.

Tra il 1893 ed il 1898 i Florio, una delle dinastie imprenditoriali italiane più potenti dell’800 costruirono il magnifico Villino Florio. Alla fine del 1899 incaricano Ernesto Basile di progettare la residenza di Vincenzo giovane rampollo della prestigiosa famiglia: il capriccio e i larghi mezzi del giovane signore, appena sedicenne, che volle la sua dimora da scapolo e il ritrovo dei suoi amici.

Alla scoperta dei luoghi simbolo della serie:

Quattro Canti: il nome esatto della piazza è Piazza Villena (in omaggio al Viceré), ma le fonti antiche la ricordano come Ottangolo o Teatro del Sole perché durante le ore del giorno almeno una delle quinte architettoniche è illuminata dal sole. Questa piazza è stata una delle ambientazioni in cui sono state girate alcune delle più importanti scene del film Palermo Shooting (2008), insieme a palazzo Abatellis in cui si trova il celebre affresco del Trionfo della Morte.

Piazza Pretoria: si trova sul limite del quartiere della Kalsa, in prossimità dell’angolo del Cassaro con via Maqueda, centro esatto della città storica di Palermo. Al centro della piazza è collocata la fontana Pretoria opera di Francesco Camilliani realizzata nel 1554. Tre dei quattro lati sono chiusi da edifici: il palazzo Pretorio, sede del comune costruito nel XIV secolo; la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria edificata alla fine del XVI secolo; due palazzi baronali: palazzo Bonocore e palazzo Bordonaro. La piazza viene conosciuta anche come piazza della vergogna, suddetto appellativo venne dato in riferimento alla nudità delle statue presenti in tutto il perimetro della fontana Pretoria.

Piazza Bellini: nel cuore della città, in prossimità della centralissima Via Maqueda e di Piazza Pretoria, nel mandamento della Kalsa. Nel suo perimetro si trovano due chiese dell’epoca del Regno normanno di Sicilia, Santa Maria dell’Ammiraglio,(comunemente nota come “La Martorana”) e San Cataldo, entrambe patrimonio dell’umanità dell’UNESCO; sono inoltre visibili antichi resti delle mura puniche cittadine.

Chi interessato a partecipare all’attività potrà mettersi in contatto con gli organizzatori del Sunday Tour attraverso la pagina Instagram, qui il link: https://instagram.com/sun.day.tour?igshid=NzZlODBkYWE4Ng==