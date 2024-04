Superbonus, detrazioni in 10 anni: la richiesta dei partiti

Precise notazioni relativamente alle detrazioni del Superbonus, si chiede di estendere a 10 o a 15 anni la ripartizione.

Precise notazioni relativamente alle detrazioni del Superbonus, si chiede di estendere a 10 o a 15 anni la ripartizione. Attualmente sono 4 gli anni ma diversi emendamenti bipartisan sono stati presentati alla commissione Finanze del Senato. Sono presenti differenti proposte avanzate da Fi, Lega, Pd, M5s, Avs e Iv.

Superbonus, cosa si prevede per le detrazioni

Nello specifico è prevista per le spese sostenute nel 2023 la possibilità di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo (chieste fino a 15) su opzione del cliente. Invece figurano ulteriori modifiche che estendono la ripartizione in 10 già in previsione per le spese del 2022 alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 4 aprile 2024.