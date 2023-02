Superenalotto, centrato il 6 da record: vinti 371 milioni di euro

Dopo un anno e mezzo di attesa, arriva il 6 al Superenalotto: il fortunato vincitore si aggiudica il montepremi record da 371 milioni

C’è voluto un anno e mezzo d’attesa. Alla fine, però, il 6 da record è arrivato.

Vincita storica al Superenalotto: centrata finalmente la sestina dei sogni che vale ben 371 milioni di euro.

1-38-47-52-56-66 la combinazione trionfale.

La vincita record è stata realizzata grazie “ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”, spiegano dal gruppo. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio, dunque, andranno oltre 4 milioni di euro a testa.

Ecco da dove arrivano le 90 quote vincenti: 9 in Sicilia

Queste le località degli esercizi commerciali dove sono state vendute le 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal che hanno fruttato la vincita record di oltre 371 milioni. Ben 9 quote risultate vincitrici sono state giocate in Sicilia. Ecco il riepilogo:

6 quote: Atripalda (Avellino). 5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata). 3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo); Palestrina (Roma). 2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant’Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli). 1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia); Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo); Pescara; Penne (Pescara); Napoli.

Ecco tutti i punteggi dell’estrazione

Punti 6: 1 totalizzano Euro: 371.133.424,51

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 25.601,14

Punti 4: 909 totalizzano Euro: 352,38

Punti 3: 34.749 totalizzano Euro: 27,32

Punti 2: 534.817 totalizzano Euro: 5,47

L’ultimo 6 risaliva al maggio 2021

L’ultima volta il “6” era uscito il 22 maggio 2021, quando a Montappone (FM) vennero portati a casa oltre 156 milioni di euro.