C’è la svolta per i lavori nel porto di Gela

Questo l’annuncio del sindaco Lucio Greco: “Abbiamo apposto le firme sul decreto attuativo”. In tema di interventi pubblici riflettori anche su Montelungo

GELA – Il Porto riqualificato e funzionale potrà diventare realtà. Questo è uno dei più importanti interventi pubblici previsti dal Comune di Gela per il prossimo futuro.

“Abbiamo finalmente apposto le firme sull’accordo attuativo – ha dichiarato in una nota il sindaco di Gela, Lucio Greco – in questi anni l’azione di sollecito e sensibilizzazione per la realizzazione di questo ambizioso progetto è stata continua”.

Un intervento che destinato a cambiare volto al porto

Il sindaco ha continuato, nella sua nota: “Ringrazio il prefetto, sempre al nostro fianco, la Regione siciliana, le aziende del gruppo Eni e l’Autorità di Sistema portuale. È grazie all’impegno di tutti che finalmente riusciamo a guardare con fiducia a questo investimento, destinato a cambiare volto al porto e conferire potenzialità enormi al territorio e al nostro affaccio sul Mediterraneo”.

L’Autorità di sistema portuale, infatti, garantirà operatività e celerità nella realizzazione e gestione del progetto e nella ricerca della necessaria dotazione finanziaria.

“Questa è un’ulteriore garanzia per i cittadini e l’amministrazione comunale – commenta il sindaco Greco – lavorando insieme, potremo finalmente coronare il sogno di un grande porto turistico e commerciale per il Comune di Gela”.

Non solo il porto

Previsti anche dei lavori pubblici di riqualificazione su Montelungo: è stato firmato l’accordo con la ditta aggiudicataria. L’area sarà completamente riqualificata e manterrà il suo aspetto paesaggistico .

Tra le tante opere sono previste la creazione del Museo dello sbarco di Gela e la ristrutturazione completa della vecchia masseria, con un punto di accesso per l’educazione ambientale, enoteca ed esposizione di prodotti tipici attraverso un impianto di cucina, postazione per lo show cooking domenicale.

Entro il 2026 si dovranno concludere i lavori. L’impresa Emma Lavori si è aggiudicato l’appalto per 3,363 milioni di euro, finanziati con il programma “Rigenerazione urbana” nel Pnrr. “Continuiamo a fare fatti e non chiacchiere” ha commentato il sindaco Greco.