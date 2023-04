Taglia ciocca capelli a ragazza sull’autobus, denunciato studente

Tornata a casa la ragazza ha raccontato l’episodio ai genitori che l'hanno accompagnata in caserma

Ha tagliato una ciocca di capelli a una ragazza minorenne sull’autobus ed è stato denunciato per violenza privata. E’ successo a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, a uno studente di 15 anni reggiano alla fine dello scorso marzo quando, secondo quanto denunciato dalla vittima, una studentessa minorenne reggiana, che nella caserma di Castellarano, accompagnata dai genitori, ha raccontato ai carabinieri che mentre si trovava nell’autobus che doveva condurla a scuola, si è accorta che un giovane seduto nel sedile dietro al suo le toccava i cappelli in maniera fastidiosa, tanto che lei stassa gli aveva intimato di smetterla.

Scesa dall’autobus la studentessa si è accorta che quel giovane non si era limitato a toccarle i capelli ma le aveva tagliato una ciocca probabilmente con l’utilizzo di forbici. Tornata a casa la ragazza ha raccontato l’episodio ai genitori che l’hanno accompagnata in caserma per sporgere denuncia. Attraverso le indicazioni fornite dalla stessa vittima i carabinieri di Castellarano hanno indirizzato le attenzioni investigative nei confronti del 15enne, peraltro riconosciuto dalla vittima nel corso di una seduta di individuazione fotografica, nei confronti del quale acquisivano presunti elementi di responsabilità. Lo studente minorenne è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna con l’accusa di violenza privata.