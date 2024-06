Da Catania alla Parigi bohémienne, il ricordo di un artista nella mostra-indagine “Chi era Nino Giuffrida”

In occasione del centenario della nascita dell'artista siciliano, la nipote (e fotografa) Tahnee Drago inaugura una mostra dal sapore inedito a Catania.

Un viaggio nel magnifico mondo dell’arte, alla (ri)scoperta dei profondi legami culturali tra Catania e la Francia e dell’espressione pittorica della Parigi bohémienne della seconda metà del Novecento. Così si propone “Chi era Nino Giuffrida?”, la mostra-indagine che verrà inaugurata nel pomeriggio di mercoledì 12 giugno a Catania e che ricorda un artista siciliano tanto poliedrico quanto appassionato, che riuscì perfino a fare la conoscenza di un’icona come Pablo Picasso.

A organizzare l’evento è la nipote dell’artista, Tahnee Drago, che dal nonno ha ereditato la ricerca di un’espressione artistica innovativa e di ampio respiro internazionale. “In occasione del centenario dalla nascita di Nino Giuffrida, vi propongo una mostra alla ricerca dell’identità e della storia di un pittore, di un uomo, di un nonno. Mio nonno”, scrive presentando il suo progetto.

La mostra-indagine “Chi era Nino Giuffrida”

Tahnee Drago, nata a Catania il 10 marzo 1990 e diplomata in Arti Tecnologiche e Fotografia alla prestigiosa Accademia delle Belle Arti di Catania, è una fotografa e film-maker freelance. Nel 2014 ha vinto il Premio Claudio Abbado con il cortometraggio “Asymptotes”, è stata regista del documentario e co-autrice di “Harald Szeemann – Appunti sulla vita di un sognatore“, le sue opere hanno fatto già il giro di diversi festival internazionali.

Vive d’arte e giorno dopo giorno lascia al pubblico memoria di momenti indelebili della quotidianità realizzando videoclip, spot, documentari e servizi fotografici. Nell’avviare il progetto della mostra “Chi era Nino Giuffrida”, però, si è riscoperta – oltre che artista – erede e nipote, una donna alla ricerca delle proprie origini.

“Ho pensato a una mostra per tentare di ricomporre i frammenti della sua vita attraverso fotografie, documenti, lettere, oggetti e, bien sûr, alcune delle sue opere. Appunti di un’indagine su di lui, ma anche su di me e sulle mie radici; su un uomo che ha avuto il coraggio di inseguire i propri sogni e di consacrare la propria vita all’Arte”, racconta la giovane fotografa annunciando il frutto del suo lungo lavoro, che adesso è pronto a restituire ai catanesi (e non solo) un quadro inedito e complesso dell’artista e dell’uomo che era Nino Giuffrida.

Chi era Nino Giuffrida? La biografia

Nino Giuffrida, nato a Catania il 12 giugno del 1924 e morto il 5 marzo del 2015 a Rosny-sous-Bois, è stato un pittore italiano vissuto in Francia, prevalentemente a Parigi. Ha vissuto nella Montmartre bohémienne di Picasso e Utrillo, ha conosciuto personalità di spicco della cultura internazionale come Jean Calogero, Gen Paul e tanti altri.

L’arte di Nino Giuffrida, espressa in “tele dai colori vibranti, elementi descrittivi e figure geometriche” è un mix singolare di stili come il cubismo e l’impressionismo. Tra i suoi lavori più celebri ci sono ritratti di “enfants”, profili di donne, opere ispirate alla Commedia dell’Arte… scorci di vita, di personalità, di mondo, insomma. L’artista catanese ha avuto successo tra i collezionisti di tutto il mondo. Le sue opere sono state esposte in diverse città d’Europa, negli Stati Uniti e in Guinea Francese.

Come e quando visitare la mostra

“Chi è Nino Giuffrida” si propone come un viaggio alla scoperta di un artista e di un uomo catanese che ha dedicato la vita all’arte. Un viaggio unico perché affrontato dalla prospettiva della nipote, che dal nonno ha ereditato di certo molta passione passione. La mostra-indagine sarà visitabile nella Galleria “Onirica – spazio_creativo” di via Ingegnere 34 a Catania dalle ore 17 alle ore 20 dal 13 al 16 giugno. L’inaugurazione, invece, sarà mercoledì 12 giugno alle ore 18.30.