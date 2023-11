Tale e Quale Show, trionfa la siciliana Ilaria Mongiovì: ecco chi è

L'agrigentina Ilaria Mongiovì si è aggiudicata la 13a edizione di "Tale e Quale Show" torneo dei campioni: ecco chi è

Ilaria Mongiovì si aggiudica la tredicesima edizione di Tale e Quale Show al torneo dei campioni. La bravissima attrice e cantante siciliana cantando ‘Without You’ di Mariah Carey è riuscita a superare con 80 punti, il vincitore dell’anno scorso Antonino Spadaccino, nelle vesti di Sam Smith, in una competizione che vedeva protagonisti i 5 classificati della stagione appena conclusa e i 5 di quella passata.

Al terzo posto si è classificato Luca Gaudiano, vincitore 7 giorni fa dell’edizione 2023, nell’interpretazione di Ed Sheeran. Il cantante ha totalizzato 65 punti. Il resto della classifica vede: al quarto posto Valentina Persia con 61 punti (ha imitato Pierangelo Bertoli nella meravigliosa “Spunta la luna dal monte“), il quinto posto a pari merito è andato ad altri due concorrenti di quest’ultima edizione, Jasmine Rotolo e Lorenzo Licitra, rispettivamente Tina Turner e Freddie Mercury. Entrambi hanno totalizzato 57 punti.

Ecco chi è Ilaria Mongiovì

Nata a Casteltermini, un paese dell’Agrigentino, nel 1993, Ilaria Mongiovì fin da bambina ha mostrato passione per la musica, iniziando a cantare quando aveva soltanto 5 anni e manifestando anche predisposizione per il mondo dello spettacolo e delle arti, dalla recitazione alla danza. A 15 anni arriva la partecipazione alla prima edizione del talent show di Rai 1 “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici, una trasmissione nata per lanciare giovani e voci interessanti. Nel, frattempo, però, si dedica anche agli studi, frequentando l’Università di Palermo.

Nel frattempo ha parecchie esperienze in canali siciliani: nel 2013 ha partecipato al “Supenova Show”, un evento benefico, e sui unisce alla ‘Compagnia del Nove’, un’associazione culturale attiva nella zona di Agrigento. con la quale recita in vari spettacoli teatrali.

Dopo qualche anno di silenzio, nel 2022 Ilaria Mongiovì ha fatto ritorno nel grande spettacolo, ottenendo la parte di Esmeralda, la protagonista nello spettacolo “Notre Dame de Paris”, riportato in scena in occasione del ventesimo anniversario della versione italiana del musical. .

Oggi il trionfo, meritato, nella 13a edizione di “Tale e Quale Show”.

