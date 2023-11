Tamponamento multiplo a Marina di Ragusa, i feriti e il traffico

Drammatico incidente sulla strada provinciale 25 a Marina di Ragusa, in contrada Palazzolo. Diverse auto si sono ritrovate in un tamponamento

Le ultime sull’incidente lungo la strada provinciale 25

Sul posto le forze dell’ordine e i soccorsi, inoltre si sta lavorando per la messa in sicurezza del manto stradale. I mezzi coinvolti sarebbero due auto: un’Audi e una Fiat Punto.