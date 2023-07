Ecosostenibilità ma anche lusso, ecco le protagoniste del marchio GLER

Le tre stiliste Gabriella Mongiovì, Lucia Pavone e Raffaella Testa, ospiti della Poltrona di Nicoletta

La notte del 15 luglio scorso, nella magnifica cornice del Teatro Antico di Taormina, si è aperta, sulle note di Ennio Morricone e la voce del soprano americano Adelaide Muir Trombetta, la kermesse dei Tao Awards per il Gala di Taomoda. Un evento che ha visto sfilare sul suggestivo palcoscenico stilisti della moda nazionale e internazionale, ma anche pochi e selezionatissimi emergenti tra cui il marchio Gler.

Il marchio GLER

GLER, acronimo delle iniziali dei nomi delle tre stiliste Gabriella Mongiovì Lucia Pavone e Raffaella Testa, ha presentato la sua ultima collezione di borse in pelliccia sostenibile. Il tema, quello della sostenibilità, è al centro del loro progetto, in quanto le pelli utilizzate per la realizzazione di questi preziosi accessori, provengono da rimanenze di pellame dimesso dai pellicciai e destinate allo smaltimento.

La collezione

No waste&recycling le loro parole d’ordine! Una collezione, tutta made in Italy, molto apprezzata in questo 2023 già alla Fashion Week di Milano alla Fabbrica del Vapore e a Palazzo Biscari di Catania, per una sfilata che ha visto come protagoniste in passerella anche Miss mondo Italia e Miss universo Italia.

L’attenzione all’ecosostenibilità, al riutilizzo e la passione per il bello, ha fatto si che le tre amiche si siano messe in gioco per creare una collezione di borse rivolte a un pubblico appassionato del lusso, ma allo stesso discreto e amante dell’esclusività.