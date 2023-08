La cucina siciliana “spopola” in Cina: due chef in un reality di Hunan TV

Andrea Fichera e Alessio Nolè davanti alle più note celebrità cinesi per mostrare le meraviglie della cucina siciliana.

Da Taormina alla Cina grazie alla loro passione per la cucina: due chef siciliani, Andrea Fichera e Alessio Nolè, sono stati protagonisti del reality show “Chinese Restaurant 7“, in onda su Hunan TV, il canale nazionale cinese.

L’episodio è andato in onda il 18 agosto e i due cuochi hanno avuto la possibilità di presentare diverse creazioni culinarie tradizionali della Sicilia.

Da Taormina al reality in Cina, due chef siciliani su Hunan TV

Andrea Fichera – tra l’altro noto come “influencer” e digital creator siciliano in Cina – e Alessio Nolè si sono cimentati in tante prove culinarie nella settima edizione di “Chinese Restaurant”. I due hanno cucinato a Budapest di fronte ad alcune delle più note celebrità cinesi, come il celebre attore Huang Xiaoming, il famoso chef Jack Lin, Mark Chao, Greg Hsu e tanti altri.

In passato Taormina era già stata protagonista del reality: in particolare, il ristorante “Bella Blu” era apparso nella terza edizione del programma.

Fonte immagine: Instagram @andre_ficheraig