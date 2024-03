Taormina, Dolce & Gabbana rileva lo storico bar Mocambo

Dopo mesi di rumors, adesso è ufficiale: Dolce & Gabbana gestirà gli spazi dello storico bar Mocambo in piazza IX Aprile, nel cuore di Taormina. Dopo l’accordo trovato con la famiglia proprietaria dell’immobile stamattina sono iniziate le opere di ristrutturazione del ritrovo che presto aprirà i battenti in pieno stile D&G. Da tempo si parlava della l’interessamento della casa di moda per la gestione dello storico Bar Mocambo, al momento chiuso.

L’incontro tra Cateno De Luca e Alfonso Dolce

Nei giorni scorsi il sindaco di Taormina Cateno De Luca aveva detto di aver incontrato a Milano Alfonso Dolce. “Abbiamo avuto l’onore di discutere della straordinaria presenza di Dolce & Gabbana a Taormina. L’arrivo di un marchio di tale prestigio contribuirà ad elevare ulteriormente il livello dell’offerta della nostra splendida città. Ho condiviso con Alfonso alcune idee che vogliamo portare avanti e che riguardano la valorizzazione di Taormina”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI