Taormina, fondi del Pnrr agli impianti sportivi

Un punto sugli interventi destinati alle strutture comunali e previsti dal Pnrr. Lavori che una volta ultimati promettono di dare nuovo slancio a tutto lo sport locale

TAORMINA (ME) – I primi fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza iniziano ad arrivare, in particolare per gli impianti sportivi presenti nella Perla dello Ionio. L’Amministrazione del sindaco Mario Bolognari ha ufficializzato infatti quanto preannunciato nei mesi scorsi da queste colonne, ovvero che lo stadio comunale Valerio Bacigalupo ha ottenuto le risorse necessarie per il “rifacimento del manto in erba, l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti”.

Il progetto esecutivo, del valore di 824 mila euro, è stato approvato con determina del dirigente dell’area Urbanistica (numero 137 del 24 aprile 2023) e, secondo quanto comunicato dai vertici di Palazzo dei Giurati, 751 mila euro saranno finanziati dal Pnrr – più dei 699 inizialmente richiesti – al quale l’Amministrazione aveva puntato per risolvere una serie di criticità riguardanti le strutture sportive presenti nel proprio territorio.

I lavori allo stadio comunale serviranno anche per riconsegnare la struttura al pubblico, considerando i problemi di agibilità che attanagliano da tempo le tribune, e costringono le squadre locali a disputare le partire a porte chiuse o a capienza ridotta. Allo stesso tempo, il Comune aveva già da qualche mese deciso di mettere in affitto il Bacigalupo (delibera numero 272 del 2 novembre 2022), attraverso un bando che potesse sopperire alla cronica carenza di personale comunale per la gestione dell’impianto. Con una base d’asta di quasi 6 mila euro mensili, e un contratto inizialmente limitato fino a giugno, la custodia e la gestione erano intanto stati affidati alla locale squadra di calcio, con manutenzione ordinaria a proprie spese. Un atto propedeutico per una gestione privata stabile che possa occuparsi dello stadio tutto l’anno.

Non solo l’impianto di via Marconi, come detto, ha ricevuto le attenzioni delle risorse legate al Pnrr. In un pacchetto più ampio di circa 2 milioni di euro, l’intervento più urgente riguarda l’ex piscina comunale di contrada Bongiovanni, dove serviranno almeno 800 mila euro per riconvertirla a una sorta di Palazzetto dello sport multifunzionale. Chiusa e caduta in rovina da oltre cinque anni, con una parte del tetto crollata, impianti idrici ed elettrici obsoleti, vetri e porte rotti in preda di numerosi raid vandalici, è già stato calcolato che una riapertura come piscina sarebbe stata troppo onerosa e insostenibile per le casse del Comune. Più facile e conveniente invece, coprire le vasche con un parquet che permetta di praticare altri sport, e dare nuova vita a un sito che, oltre alla destinazione d’uso sportivo, possa ambire anche a ospitare eventi extrasportivi e delocalizzare l’offerta culturale e musicale della città, troppo legata al Teatro Antico e alla sua ridotta stagionalità estiva. Le risorse restanti del Pnrr, per circa 450 mila euro, serviranno infine per alcuni interventi al Circolo del tennis di via Bagnoli Croci.

Altro importante intervento sugli impianti sportivi taorminesi è stato già compiuto dall’amministrazione comunale e riguarda la palestra Carlo Zuccaro. Da alcuni anni era anch’essa abbandonata e ridotta a deposito di vecchie attrezzature. Da diversi mesi invece, la storica struttura di via Cappuccini è tornata a disposizione della cittadinanza, in particolare di bambini e ragazzi che fanno parte di varie associazioni sportive e che erano rimasti orfani di un luogo dove praticare le loro attività. Per risolvere i problemi che la rendevano inutilizzabile, il Comune ha speso 176.500 euro, eliminando le infiltrazioni d’acqua, riparando i muri scrostati, i bagni impraticabili e l’impianto elettrico vetusto, con la riparazione del tetto, lavori di coibentazione e di tinteggiatura, e il rifacimento del pavimento in chiave polifunzionale per la pratica di diversi sport, tra i quali pallacanestro, pallavolo, calcio a cinque indoor e ginnastica.