Il Tar dice “stop” all’antenna 5G a Modica

Si fermano in via Impastato i lavori di installazione del dispositivo: il Comune dovrà individuare un’area più idonea. Il sindaco Monisteri: “Risultato significativo, proseguiremo l’attività tutelando i cittadini”

MODICA – Nei giorni scorsi, davanti al Tar di Catania, si è tenuta l’udienza cautelare della causa promossa dalla società Inwit S.p.A. contro il Comune di Modica per proseguire i lavori d’installazione dell’antenna 5G di via Peppino Impastato, a Modica Sorda in pieno centro urbano.

Il Comune contro l’antenna 5g in pieno centro

La Inwit aveva chiesto di poter proseguire i lavori contro l’ordine di sospensione del Comune, ma Assoutenti si è costituita in giudizio insieme al Comune contro il ricorso della società, ottenendo la rinuncia dell’azienda a chiedere la sospensiva dell’ordinanza comunale. Soddisfazione in merito è stata manifestata dai vari comitati spontanei nati a tale scopo in città, nonché da parte di Assoutenti.

“Riprendiamo da dove eravamo rimasti – dichiara il responsabile di Assoutenti Modica, avv. Rosario Nigro – e cioè dall’aggiornamento del Piano Polab, affidato nei mesi scorsi dall’Amministrazione comunale, che si rende oramai improcrastinabile vista l’inidoneità dei siti prescelti per le richieste installazioni”.

“Dopo oltre tre mesi, chiediamo di conoscere a che punto si trovi il lavoro dei progettisti, alla luce anche del recente ricorso amministrativo di Inwitt contro i provvedimenti cautelari del Comune. Come primo atto, il Comitato ha inviato una nota all’Amministrazione comunale, chiedendo un incontro immediato, anche con il sindaco Maria Monisteri, che ci è stata vicina in questa battaglia di civiltà, per conoscere lo stato dell’arte del procedimento di aggiornamento”.

Le parole del sindaco Maria Monisteri

Sulla vicenda, così si è espressa Maria Monisteri, sindaco di Modica: “Davanti al Tar di Catania, nel corso dell’udienza cautelare sulla causa promossa da Inwit S.p.A. contro il Comune di Modica con l’obiettivo di poter proseguire i lavori d’installazione dell’antenna 5G in Via Peppino Impastato sospesi da una nostra ordinanza, la stessa società ha rinunciato alla richiesta di sospensiva dell’efficacia dell’ordinanza comunale”.

“Il lavoro sinergico condotto su questo delicato argomento ha ottenuto questo primo, significativo risultato. Ovviamente non ci fermeremo e proseguiremo la nostra attività a tutela dei cittadini, monitorando i passaggi necessari con i tecnici incaricati affinché si predisponga un Piano Polab che sia condiviso, tecnicamente plausibile, coinvolgendo anche i cittadini che spontaneamente hanno deciso di dare un contributo di sensibilizzazione sul tema”.

“Il ‘piano’ avrà il compito di individuare le aree più idonee dove installare le antenne 5G a Modica, osservando criteri oggettivi che tengano in conto reali necessità tecnologiche e nel pieno rispetto del territorio e di chi lo abita”, ha concluso il primo cittadino.