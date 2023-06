Taxi incendiato a Palermo: coinvolte una Fiat e una Jaguar

Per fare luce sull'accaduto sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Un incendio ha caratterizzato la notte di via Imperatore Federico a Palermo. A essere coinvolte dalle fiamme che hanno avvolto un taxi, uscendone totalmente distrutte, sono state una Fiat Freemont parcheggiata all’altezza del civico 40 e una Jaguar.

Tracce di benzina

Sono in corso indagini da parte dei tecnici del comando provinciale di via Scarlatti per accertare le cause del rogo e informare la procura. L’ipotesi che si tratti di dolo è a data dalla presenza vicino il luogo dell’accaduto di tracce di benzina. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Lorenzo. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.