Teatro Garibaldi, Lagalla “Momento di rinascita, dopo 4 anni di abbandono e degrado”

Nel corso dell’inaugurazione della mostra fotografica “Luce e Memoria” di Tony Gentile

«L’inaugurazione della mostra fotografica “Luce e memoria” segna il momento di rinascita, dopo quattro anni di abbandono e degrado, del Teatro Garibaldi. Restituirlo alla città, immaginandolo come un altro polmone per eventi culturali, è un altro impegno mantenuto da questa amministrazione”. Così dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel corso dell’inaugurazione della mostra fotografica “Luce e Memoria” di Tony Gentile al Teatro Garibaldi.

“E non c’è occasione più significativa ed evocativa di quella del ricordo delle stragi di mafia per l’inizio di una nuova stagione e di una nuova vita. Tutto è stato realizzato grazie all’impegno tra le istituzioni con le “Vie dei Tesori” e con il fotoreporter e artista Tony Gentile in tempi strettissimi. Questo significa che, quando crede nelle cose, la pubblica amministrazione le cose può farle. È un esempio che dobbiamo adottare per altre circostanze, oltre a questa significativa che oggi inauguriamo”, aggiunge Lagalla