TeLiMar Palermo chiude campionato al quarto posto alle spalle dell’Ortigia

Gli uomini guidati da Baldineti nella prossima stagione disputeranno per la terza volta consecutiva la LEN Euro Cup

Il TeLiMar ci mette il cuore davanti al pubblico della piscina Olimpica di Palermo, che riempie gli spalti in base alla capienza concessa del Comune. Non basta, però, a ribaltare il risultato di gara 1. Finisce 6-14 gara 2 della finale per il terzo posto, che manda il Circolo Canottieri Ortigia ai preliminari di LEN Champions League. Gli uomini guidati da Baldineti, invece, archiviata un’ottima annata, nella prossima stagione disputeranno per la terza volta consecutiva la LEN Euro Cup.

I padroni di casa ci tengono a far dimenticare l’opaca prestazione di Siracusa e partono subito forte. Peccato per l’espulsione diretta a Del Basso sul finire del primo tempo, che non fa altro che accrescere la tensione tra le due squadre. Partita dura, ma che resta in equilibrio anche nella seconda frazione, fino a quando la coppia arbitrale espelle anche il tecnico del Club dell’Addaura, costringendolo a seguire il resto del match dalla tribuna, senza poter dare indicazioni ai suoi. Gli aretusei ne approfittano per scappar via, complici anche i due rigori falliti dai palermitani.