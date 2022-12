TeLiMar Palermo ospita Pallanuoto Trieste nella nona giornata di A1

Si respira soddisfazione in casa TeLiMar a due match dalla pausa invernale. Sono 18 i punti ottenuti fin qui dai palermitani

Dopo la vittoria nel derby di Sicilia, torna subito in vasca il TeLiMar Palermo. Domani, sabato 10 dicembre, ospiterà la Pallanuoto Trieste nella nona giornata del campionato di A1. Partita delicata per il Club dell’Addaura che, grazie alla striscia positiva, è rimasto agganciato proprio ai friulani al terzo posto in classifica, a pari merito con Rari Nantes Savona e Circolo Canottieri Ortigia, e dietro solo a Pro Recco e AN Brescia. Alla piscina Olimpica comunale di viale del Fante, fischio d’inizio alle ore 15 agli ordini degli arbitri Raffaele Colombo e Luca Castagnola. Ancora inagibile la tribuna.

Due match prima della pausa invernale

Si respira soddisfazione in casa TeLiMar a due match dalla pausa invernale. Oltre ai 18 punti ottenuti fin qui, infatti, i palermitani si trovano al primo posto nella classifica marcatori con Max Irving. Lo statunitense, al suo secondo anno nel team del Presidente Giliberti, ha segnato ad oggi 25 reti. Ma il Club dell’Addaura, a cinque giornate dal giro di boa, è presente nella top ten con altri due giocatori: Alex Giorgetti è settimo, con 19 gol, mentre Johnny Hooper è nono, con 18.