TeLiMar Palermo pareggia in casa 11-11 con Deakker Bologna

Il Club dell’Addaura aggancia al quarto posto la Rari Nantes Savona a quota 38 punti, aumentando il vantaggio sul Trieste, fermo a 34 punti

Finisce 11-11 alla piscina Olimpica di Palermo il match tra il TeLiMar Palermo e la Deakker Bologna valido per la diciannovesima giornata di A1. Dopo essere passati in vantaggio subito, i padroni di casa, tornati a giocare in vasca coperta anche se senza pubblico dopo quasi tre mesi, sono costretti a rincorrere gli ospiti per metà partita. Poi, dal -3 si portano sul momentaneo +2.

Nell’ultimo quarto, però, colpo di coda degli uomini di Mistrangelo, che vanno di nuovo sopra a 36”. A 12” dalla sirena, il pareggio agguantato da Vitale permette al Club dell’Addaura di agganciare al quarto posto la Rari Nantes Savona, a quota 38 punti in classifica, aumentando il vantaggio sul Trieste, fermo a 34 punti. Adesso, tempo per resettare la mente grazie alla pausa di campionato, che riprenderà il 18 marzo dalla sfida in casa del Quinto.