Tempesta di chiamate il marito che sta guardando la partita: condannata per molestie

Una donna inglese di 60 anni è stata condannata per molestie dopo aver tempestato di chiamate il marito mentre guardava una partita

Una casalinga inglese di 59 anni, Joanna Healey, è stata condannata per molestie dopo aver tempestato di telefonate il marito mentre quest’ultimo stava guardando una partita di calcio in tv.

L’uomo, appoggiato dagli amici, ha deciso così di denunciarla: la vicenda è stata riportata dal quotidiano britannico Daily Mail.

La donna ha iniziato a chiamare anche gli amici del marito

Steve, 60 anni, stava guardando Chelsea-Manchester United al pub con degli amici.

All’improvviso, la donna ha iniziato a chiamare insistentemente il marito per chiedergli quando sarebbe rincasato o, almeno quando le avrebbe riportato il cane, così da avere compagnia.

All’inizio Steve, concentrato sulla visione della partita, non aveva prestato attenzione alle chiamate perse sul suo telefono ma si era infastidito dato che la moglie continuava a chiamare. Ma poco dopo la situazione ha preso una piega differente: Joanna aveva cominciato a tempestare di chiamate anche gli amici del marito costringendoli a staccare il telefono. Ottenuta finalmente risposta, la donna ha iniziato a insultarli per la maleducazione dimostrata non rispondendo alle telefonate ed etichettandoli come “pedofili”.

Condannata ad un anno di servizi sociali ed una multa

Gli amici di Steve hanno quindi deciso di denunciare la donna per molestie proprio per le offese ricevute.

Ora è stata condannata ai servizi sociali per 12 mesi e a pagare una multa di 80 sterline. La donna dovrà anche frequentare venti giorni di attività riabilitativa con il servizio di libertà vigilata.