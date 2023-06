Torna Temptation Island: ecco quando e le coppie partecipanti

Tutti i dettagli dell'edizione 2023 della trasmissione che mette alla prova single "hot" su Canale 5.

Temptation Island 2023 è ai nastri di partenza. Lunedì 26 giugno andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la prima puntata del programma guidato da Filippo Bisciglia. I single e le single del programma non sono ancora stati presentati ufficialmente.

Il conduttore: “A me fa tanto male”

Si riparte dopo un anno di stop. L’anno scorso, infatti, non è andato in onda, con molto dispiacere per il conduttore televisivo nato a Roma.

“Purtroppo quest’anno non sarà così, non ci sarà Temptation Island”, aveva esordito Filippo in un video postato sul suo profilo Instagram. “Sappiate che anche a me fa tanto male. Mi mancheranno tutte le persone con le quali ho lavorato durante questi otto anni. Questo sarebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Tutte le persone, dalla prima all’ultima. Eravamo una famiglia”.

Temptation Island 2023, le coppie in gara

Le coppie in gara di Temptation Island quest’anno sono Mirko e Perla, Alessia e Federico, Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe. Le coppie hanno un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non hanno figli in comune e non sono sposate. Vivranno per 21 giorni separati in un resort di lusso in compagnia di single tentatori. Al termine dei 21 giorni (ma anche durante il percorso), le coppie si riuniranno per decidere se lasciare insieme il programma o uscire separati.