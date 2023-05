Tenta di rapire bimbo in centro: denunciata donna di 21 anni

Una 21enne ha cercato di rapire un bambino mentre si trovava con il padre in centro a Milano: l'uomo è riuscito a bloccarla

Una 21enne italiana, di origini nordafricane, avrebbe tentato di rapire un bambino a Milano ed è stata denunciata dai carabinieri per sequestro di persona.

La donna aveva preso in braccio il piccolo che in quel momento si trovava in piazza Gae Aulenti con il padre e stava per dileguarsi tra la folla.

Il padre è riuscito a bloccare la donna: aveva già dei precedenti

Il papà, 41 anni, si è però accorto di quanto stesse accadendo ed è riuscito a bloccare la malintenzionata: successivamente l’uomo ha allertato i carabinieri che dopo alcuni minuti di ricerche hanno identificato la ragazza.

La donna non è nuova alle forze dell’ordine di Milano: ha infatti precedenti per reati contro il patrimonio e ha problemi di natura psichiatrica.