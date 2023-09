Tenta la rapina in ricevitoria ma viene picchiato dai clienti, poi fugge via – VIDEO

Clamoroso "flop" per un uomo che ha tentato una rapina in una ricevitoria di Pompei. Le immagini riprese dal sistema di sorveglianza.

Non è andata nel verso giusto una tentata rapina commessa da un giovane incappucciato lo scorso 21 settembre in una ricevitoria lotto di via Nolana a Pompei, in provincia di Napoli. L’aggressore è stato infatti fermato dai clienti presenti, i quali hanno letteralmente circondato e bloccato il giovane.

A un certo punto, messo alle strette, l’aggressore è riuscito a divincolarsi e a fuggire via, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto si sono presentati i carabinieri di Torre Annunziata, i quali hanno trovato anche la pistola utilizzata dal rapinatore per effettuare il tentativo del colpo. L’accaduto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’attività.