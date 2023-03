Ladri in azione vicino al Faro Biscari, il furto in cantiere e l’intervento della polizia

Due denunce a carico di pregiudicati a Catania dopo un tentativo di furto.

Ieri mattina, il personale del commissariato centrale di Catania, impiegato in attività di controllo del territorio, è intervenuto in un cantiere in via Domenico Tempio, nei pressi del Faro Biscari, a seguito di una nota di furto in atto.

Tentato furto vicino al Faro Biscari, 2 querele

Gli agenti da subito hanno preso contatti con il personale della vigilanza privata del cantiere interessato dal furto. Quest’ultimo ha riferito agli agenti che due individui, poco prima, si erano introdotti furtivamente all’interno dell’edificio.

I poliziotti, una volta fatto accesso all’edificio, hanno bloccato un uomo che aveva in mano un borsone di grandi dimensioni, e poco dopo, un secondo soggetto, che aveva tentato di nascondersi. All’interno del borsone gli operatori hanno trovato un cavo elettrico della lunghezza di alcune decine di metri e tre telecamere del sistema di videosorveglianza privata, il tutto appena rubato dai due.

Per quanto sopra, i due soggetti, entrambi pregiudicati, sono stati accompagnati negli Uffici del Commissariato centrale, luogo dove è stata formalizzata relativa querela dal proprietario del cantiere. I rei sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente per il reato di tentato furto aggravato in concorso.