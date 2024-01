Tenta di lanciarsi nel vuoto, 74enne salvato dalla polizia nel Catanese

"Angeli in divisa" in azione ad Adrano: sventato l'estremo gesto di un 74enne.

Gli agenti del commissariato di Adrano, durante i servizi di controllo del territorio, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti per sventare il tentato suicidio di un uomo.

Le Volanti, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi di soccorso pubblico in caso di necessità.

Tentato suicidio ad Adrano, salvato uomo

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato il 74enne che manifestava la volontà di lanciarsi dal terrazzo del 4 piano di uno stabile, sporgendosi oltre la ringhiera, mentre un familiare cercava di bloccarlo. Avvicinatisi al terrazzo, gli agenti hanno cercato con non poca fatica di bloccare l’uomo, per evitare che compiesse l’insano gesto.

Una volta allontanato dal poggiolo, l’uomo ha insistito nel suo proposito, cercando nuovamente di lanciarsi dalla tromba delle scale, che in quel momento era senza barriere perché ancora in costruzione. Nel suo agire, il 74enne avrebbe messo in pericolo anche l’agente, spingendolo verso il vuoto, ma l’operatore di polizia è riuscito prontamente ad afferrarlo e, contemporaneamente, a spostarsi verso una trave di ferro alla quale si è aggrappato, in modo da impedire a entrambi di cadere nel vuoto.

È stato poi richiesto l’intervento del personale del 118 che l’ha accompagnato all’ospedale di Paternò per gli accertamenti e le cure del caso.

Prevenzione

Si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione del suicidio per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

