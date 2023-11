Paura al viale Mario Rapisardi a Catania, 25enne vuole uccidersi: salvato dalla polizia

Gli "angeli in divisa" hanno evitato il peggio, nonostante la resistenza e i chiari intenti suicidi del ragazzo.

Gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno salvato un giovane mentre stava tentando il suicidio nel centralissimo viale Mario Rapisardi.

Ecco il bilancio dell’operazione.

Tentato suicidio al viale Mario Rapisardi

A seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato “Borgo Ognina” sono prontamente intervenuti in viale Mario Rapisardi, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo con chiari intenti suicidi.

Sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di una persona seminuda, con macchie di sangue sparse sul corpo, verosimilmente causate da ferite provocate da atti di autolesionismo. L’uomo, alla vista dei poliziotti, avrebbe tentato di lanciarsi dal balcone sul quale si trovava, ma è caduto su un albero che ha attutito l’impatto con il suolo. Dopo essersi alzato da terra, nonostante l’urto, avrebbe tentato di darsi alla fuga ma è stato fermato poco dopo dagli agenti.

Considerata la strenua resistenza del giovane, gli operatori – con non poche difficoltà – sono riusciti a contenerlo e a metterlo in sicurezza. Successivamente hanno proceduto alla sua identificazione. È risultato essere un 25enne, già sottoposto altre volte al trattamento sanitario obbligatorio per simili episodi.

Considerando le diverse ferite che il giovane aveva riportato, sia a seguito degli atti di autolesionismo che lanciandosi dal balcone, gli agenti hanno fatto intervenire sul posto il personale medico sanitario con un’ambulanza. Dopo le prime cure prestategli sul posto, i soccorritori l’hanno trasportato al Pronto Soccorso per gli accertamenti e le cure necessarie.

Prevenzione

Si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione del suicidio per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni: