Shock a Palermo, 15enne tenta di togliersi la vita: è in prognosi riservata

Dramma tra via Altofonte e via Palmerino: ragazzino salvato dagli operatori del 118, si indaga sull'accaduto.

Momenti drammatici a Palermo nella serata di ieri per il tentato suicidio di un ragazzo di 15 anni tra via Altofonte e via Palmerino.

A salvare l’adolescente sono stati i sanitari del 118, accorsi per trasferire il malcapitato in ospedale prima che fosse troppo tardi.

Dramma a Palermo, ragazzo tenta il suicidio

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne avrebbe tentato di togliersi la vita per ragioni ancora da chiarire. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118, che hanno intubato il giovane e lo hanno trasferito nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo.

Al momento sarebbe ancora in prognosi riservata, ma in lieve miglioramento. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri sul tentato suicidio.

Sostegno e aiuto

Si ricorda che esistono strumenti di supporto psicologico e prevenzione per chi ne avesse bisogno. Eccone alcuni:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800 168 678;

Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio “Marco Saura” 800 011 110.

Immagine di repertorio

