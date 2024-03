Termini Imerese, barella si ribalta dentro l’ambulanza: morta donna appena dimessa dall’ospedale

L'anziana paziente era stata ricoverata per insufficienza renale, ma durante il trasferimento verso casa ha perso la vita.

Una donna di 85anni è morta per la caduta da una barella ribaltata dentro l’ambulanza, dopo essere stata appena dimessa dall’ospedale di Termini Imerese, dove era stata curata e guarita.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La barella ribaltata e la corsa in ospedale

Per il trasporto a casa i familiari si sono erano, infatti, rivolti a una ditta privata, ma nel corso del trasferimento dentro l’ambulanza la barella si è ribaltata, facendo cadere la donna che ha battuto la testa.

La donna 85enne è stata subito riportata al pronto soccorso, per poi essere ricoverata, ma è deceduta in seguito ad un’emorragia celebrale. I familiari hanno presentato una denuncia alla procura di Termini Imerese, sono assistiti dall’avvocato Francesco Paolo Sanfilippo. Il pm di turno Concetta Federico ha già disposto il sequestro della salma in vista dell’autopsia.

La tragedia

L’anziana donna era stata ricoverata nel reparto di medicina per insufficienza renale, ma le sue condizioni erano nettamente migliorate e quindi i medici ne avevano disposto le dimissioni. Incredibile il tragico e epilogo.

Molto probabilmente la barella si è ribaltata perché non era assicurata bene e durante il tragitto dall’ospedale a casa si è inevitabilmente mossa. In questo modo la paziente è caduta violentemente a terra, senza che l’addetto potesse evitare l’urto della testa contro gli oggetti all’interno dell’abitacolo.

Le indagini stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.