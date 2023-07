Terra Amara, le anticipazioni delle puntate dal 17 al 23 luglio

Tutte le anticipazioni sulle puntate in programma dal 17 al 23 luglio di Terra Amara, serie tv in onda su Canale 5

Nuova settimana, nuovo appuntamento quotidiano con Terra Amara. La serie turca in onda su Canale 5 ogni giorno, tranne il sabato, continua a tenere compagnia e a regalare suspence ai telespettatori. Tensioni, liti, fughe, segreti: sono questi gli ingredienti di una delle serie più seguite e amate del 2023 sulle reti Mediaset. Da lunedì 17 a domenica 23 luglio 2023, Terra Amara saprà essere ancora più coinvolgente tra una fuga d’amore e la voglia di vendetta.

Anticipazioni della puntata di lunedì 17 luglio 2023 di Terra Amara



È in Germania che Zuleyha e Yilmaz decidono di fuggire insieme perché hanno alcuni amici che potrebbero aiutarli a ricostruirsi una vita. Mujgan vuole chiedere il divorzio, ma ha paura di perdere il figlio Kerem Ali e preferisce sopportare in silenzio quanto sta accadendo.

Anticipazioni della puntata di martedì 18 luglio 2023 di Terra Amara



Mujgan e Zuleyha vengono convocate dal procuratore. Quest’ultimo sa che Mujgan ha sparato a Zuleyha e vuole agire, ma Zuleyha mente dicendo di aver tentato il suicidio. Così, fa cadere le accuse contro la donna. Insieme ai gendarmi, Demir si reca alla tenuta per riprendersi Zuleyha e i bambini. Accadrà qualcosa di inaspettato che lo dispiacerà. Intanto, Hunkar trova conforto in Fekeli. La donna ha tanti sensi di colpa sia per il comportamento di Zuleyha e di Yilmaz sia per gli ultimi eventi con Demir che si è rifugiato da Sevda.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 19 luglio 2023 di Terra Amara



Le debolezze di Hunkar sono un ottimo movente per Fekeli di riprovarci e chiederle una seconda chance. Ottiene una risposta positiva. Nel frattempo, Uzum vede Rasit che in lavanderia dà un bacio a Fadik. Mujgan non si capacita del perché Zuleyha non l’abbia denunciata. Secondo lei, la donna nasconde qualcosa e ne parla con Behice. Hunkar scopre Yilmaz e Zuleyha mentre tramano la loro fuga.

Anticipazioni della puntata di giovedì 20 luglio 2023 di Terra Amara



Hunkar non intende ostacolare i piani di Yilmaz e Zuleyha. Il suo silenzio è un modo per farsi perdonare. Per Zuleyha, Hunkar vuole vendicare Demir. La donna non lo nega, ma insiste sul far capire che lo fa soprattutto per il loro bene. Intanto, Behice racconta a Sermin e Fusun che Mujgan è stata accusata del tentato omicidio di Zuleyha perché la pistola con cui quest’ultima ha tentato il suicidio è registrata a nome di Yilmaz.

Anticipazioni della puntata di venerdì 21 luglio 2023 di Terra Amara



I sospetti su Fikret aumentano quando Fusun racconta a Sermin e a Behice che il ragazzo ha una cicatrice provocata da una grave ustione. Inoltre, Sermin fa capire a Gaffur di sapere qualcosa sull’omicidio di Hatip, ma Saniye crede che il marito abbia dei segreti. Demir trova una lettera del padre che si raccomandava di continuare a prendersi cura di Sevda.

Anticipazioni della puntata di domenica 23 luglio 2023 di Terra Amara



Mentre Yilmaz e Zuleyha stanno per fuggire in Germania, Demir ferma la donna sulla strada che la porterebbe da Yilmaz e la costringe ad andare in un capanno puntandole una pistola contro. Vuole ucciderla. Il tentativo di fuga fallisce e Mujgan litiga con Behice, ripresa da Fekeli. Demir ha uno scontro con Sevda che difende le intenzioni di Zuleyha. Fikret mostra di essere un perfetto imprenditore, mentre gli uomini di Ankara stanno progettando l’assassinio di Fekeli.

Dove e come guardare Terra Amara



Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.