Terra Amara, le anticipazioni delle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulla serie Tv di Canale 5: ecco cosa accadrà nelle puntate in onda la prossima settimana

Sono settimane di tumulti e colpi di scena drammatici a Terra Amara. La serie turca continua a coinvolgere i telespettatori di Canale 5 garantendo sempre ottimi ascolti e molti feedback sui social. Le puntate che andranno in onda dal 28 agosto al 3 settembre cercheranno di far luce sulla morte di Hunkar, ma anche di assopire liti e malumori tra i protagonisti.

Anticipazioni della puntata di lunedì 28 agosto 2023 di Terra Amara

La morte di Hunkar è una ferita profonda e ancora aperta a Cukurova. Zuleyha consola Demir e gli giura lealtà. Ci tiene a specificare, però, che non è innamorata. Fekeli è pronto alla vendetta. Chi ha ucciso Hunkar, dovrà pagare.

Anticipazioni della puntata di martedì 29 agosto 2023 di Terra Amara

Mujgan litiga con Demir perché ha scoperto del documento con il quale autorizzava Demir ad incriminarla per il tentato omicidio di Zuleyha. Tra i due, si mette di mezzo Fikret. L’uomo confessa di avere avuto la dichiarazione frugando nei cassetti di Demir perché lo detesta.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 30 agosto 2023 di Terra Amara

Sevda viene rilasciata dal giudice perché ha potuto dimostrare di essere innocente. Nel giorno della scomparsa di Hunkar, ritrovata morta successivamente, era a casa. Demir si scusa, ma lei non lo perdona. Convinto della colpevolezza della donna, Ozcan raduna un gruppo di uomini per farla linciare. Zuleyha si attiva per aiutarla.

Anticipazioni della puntata di giovedì 31 agosto 2023 di Terra Amara

Il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir si riuniscono per esaminare l’omicidio di Hunkar. Zuleyha è presente. Resta sbigottita perché ha intuito chi ha potuto uccidere la suocera.

Anticipazioni della puntata di venerdì 1° settembre 2023 di Terra Amara

Behice vuole rimanere a Cukurova. Per farlo ha adottato un piano. La donna ha pagato un malvivente per aggredirla e spararla. Il colpo di pistola prende lo stomaco e non la spalla come concordato. Il malvivente teme il carcere. Invece di soccorrerla, scappa e la lascia per strada agonizzante.

Anticipazioni della puntata di sabato 2 settembre 2023 di Terra Amara

Mujgan accusa Fekeli e Yilmaz per l’incidente di Behice. Fikret consola la dottoressa, mentre Demir chiede a Sevda di andare a vivere alla tenuta.

Anticipazioni della puntata di domenica 3 settembre 2023 di Terra Amara

Zuleyha è felice del nuovo rapporto ritrovato tra Demir e Sevda. Saniye non è dello stesso avviso perché con questa riconciliazione starebbero infrangendo la memoria di Hunkar.

Dove e come guardare Terra Amara

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e la domenica alle 15:00. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.