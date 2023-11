Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara in programma a partire da lunedì su Canale 5: ecco cosa succederà

Questioni di cuore e di resa dei conti nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da lunedì 27 novembre a domenica 3 dicembre 2023. La serie turca più amata della televisione italiana sa sempre rinnovarsi settimana dopo settimana con colpi di scena e plot twist che coinvolgono quotidianamente i tanti telespettatori. Tra fraintendimenti, vendette e voglia di una vita nuova, i personaggi di Terra Amara non hanno mai vita facile. Ed è questa la forza della serie turca.

Anticipazioni della puntata di lunedì 27 novembre 2023 di Terra Amara

Mujgan è fuggita con Fikret. Vivono in un albergo. Mentre Fikret è distratto, Mujgan legge i giornali e scopre cosa è successo ad Umit. La donna chiama Bahtiyar per avere conferma dell’accaduto.

Anticipazioni della puntata di martedì 28 novembre 2023 di Terra Amara

Umit riprende conoscenza in ospedale. Nonostante sia ancora dolorante, vuole testimoniare su cosa le è successo. In breve, racconta che il suo aggressore è stato Demir Yaman.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 29 novembre 2023 di Terra Amara

A fine udienza, Fekeli e Lutfiye tornano a casa dove c’è Mujgan. La donna è scossa. Secondo lei, Demir non avrebbe mai potuto spingere giù dalle scale Umit. Demir è un uomo innocente che è stato rinchiuso in carcere.

Anticipazioni della puntata di giovedì 30 novembre 2023 di Terra Amara

Sermin va a fare visita in carcere a Demir per rivelargli che il vero nome di Umit è Ayla, lo stesso che urlava Sevda quando in ospedale delirava. Per Sermin, infatti, le due donne si conoscono ma lo nascondono. Demir non la ascolta e la manda via.

Anticipazioni della puntata di venerdì 1° dicembre 2023 di Terra Amara

Umit ha rilasciato una dichiarazione che incastra Demir. Fikret viene a saperlo e ritorna a Cukurova. Il suo intento è raccontare come sono andate veramente le cose il giorno dell’incidente così da scagionare Demir.

Anticipazioni della puntata di sabato 2 dicembre 2023 di Terra Amara

La tenuta viene svaligiata da una banda di criminale. Sevda prova a fermare uno dei malviventi che ha preso il piccolo Adnan sparandogli alla gamba. Il delinquente prende la mira per ucciderla, ma arriva Zuleyha che lo fredda con un colpo di pistola. Le due donne seppelliscono il cadavere. Sarà il loro segreto. Fekeli testimonia a favore di Demir che, così, viene scarcerato. Il giorno dopo la rapina, si cerca di rimettere a posto la tenuta. Fikret è il primo sospettato, ma viene subito rilasciato per mancanza di prove dopo essere stato ascoltato.

Anticipazioni della puntata di domenica 3 dicembre 2023 di Terra Amara

Umit e Mujgan litigano. Per tale ragione, Mujgan decide di incontrare Zuleyha. Le mostra le foto di Umit con Demir e le dice che la donna è una minaccia per il suo matrimonio. Zuleyha non è meravigliata di quanto Mujgan le confessa. La ringrazia e le dice di aver già perdonato Demir. È una bugia, in realtà. Zuleyha soffre tantissimo. Fikret e Mujgan si lasciano.

Colui che ha visto Sevda e Zuleyha seppellire il cadavere è stato assunto alla tenuta grazie a Gaffur. In seguito, Zuleyha vende il 25% delle proprie azioni dell’azienda per avere i soldi necessari per iniziare una vita altrove. Anche Mujgan vuole andare via. Ad Istanbul le è stata offerta una prestigiosa opportunità di lavoro. Fikret la raggiunge in aeroporto e le chiede di sposarlo. Umit, invece, prova a riconciliarsi con Demir ma senza successo.

Dove e come guardare “Terra Amara”

Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

