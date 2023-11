Terra Amara, le anticipazioni sulle prossime puntate

Tutte le anticipazioni sulle prossime puntate di Terra Amara, la serie turca in onda su Canale 5: ecco cosa succederà

Non perde la sua caratteristica Terra Amara anche negli episodi che andranno in onda da lunedì 20 a domenica 26 novembre 2023 su Canale 5. Infatti, nelle nuove puntate si alterneranno notizie gioiose a grandi dolori insieme a rivelazioni e confronti che si trasformano in minacce.

La serie turca, dunque, è ancora una volta pronta per far empatizzare i tanti telespettatori nelle vicende dei personaggi.

Anticipazioni della puntata di lunedì 20 novembre 2023 di Terra Amara



Demir e Zuleyha fanno ritornare Gaffur ad abitare nella tenuta dopo aver rischiato di perdere la vita nell’incendio causato da Fikret. Gulten è dell’idea di dover avvisare prima Saniye per evitare che si infuri. Demir e Fekeli vanno in giro per Cukurova per far intendere a tutti che adesso sono alleati.

Anticipazioni della puntata di martedì 21 novembre 2023 di Terra Amara

Rasit e Fadik convolano a nozze, ma qualcosa va storto. Durante il ricevimento, arriva una donna misteriosa. Sostiene di essere la moglie dello sposo. Tra la sorpresa dei presenti, Demir e Gaffur portano via Rasit e lo minacciano di non tornare mai più.

Anticipazioni della puntata di mercoledì 22 novembre 2023 di Terra Amara



Zuleyha è incinta. L’ha confidato a Sermin che lo ha detto a Fusun mentre Mujgan origliava per poi rivelarlo a Umit. Presa dalla rabbia, Umit decide di raccontare di lei e Demir a Zuleyha. Peccato che trova la donna per strada ferita a causa di un incidente.

Anticipazioni della puntata di giovedì 23 novembre 2023 di Terra Amara



Umit porta subito in ospedale Zuleyha che viene operata con urgenza. La donna si salva, ma perde il bambino. Sermin trova una lettera di Sabahattin indirizzata a Umit. Leggendo il contenuto della lettera scopre il vero nome di Umit ossia Ayla. È lo stesso che Sevda urlava mentre delirava.

Anticipazioni della puntata di venerdì 24 novembre 2023 di Terra Amara



Fekeli dialoga con Lutfiye sulla relazione tra Fikret e Mujgan. È preoccupato per il nipote. Inoltre, è venuto a conoscenza dell’incidente di Zuleyha e pensa che a provocarlo sia stato proprio Fikret e lo denuncia. Fekeli viene arrestato, ma in seguito rilasciato perché estraneo ai fatti. Fikret scopre cosa ha fatto lo zio e gli dice che da adesso in poi lo considererà un estraneo.

Anticipazioni della puntata di sabato 25 novembre 2023 di Terra Amara



Fekeli chiede scusa a Fikret che non può perdonarlo perché non si fida più di lui. Umit va a trovare Zuleyha per assicurarsi che stia bene, ma Demir intima a Umit di non farsi più vedere. Sermin racconta a Lutfiye quanto ha scoperto e va a parlare con Umit.

Anticipazioni della puntata di domenica 26 novembre 2023 di Terra Amara



Sevda prova a convincere Umit a lasciar perdere Demir. La dottoressa la minaccia: se la donna non la aiuterà a rovinare il matrimonio di Demir con Zuleyha non la rivedrà mai più. Sevda, allora, inizia a far dubitare Demir sulla sincerità dei sentimenti di Zuleyha.

Dove e come guardare “Terra Amara”



Le puntate di “Terra amara” vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 e domenica alle 21:20. La piattaforma Mediaset Infinity trasmette gli episodi della serie sia in diretta streaming sia on demand.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI