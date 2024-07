Ancora un terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.6

La scossa ha messo nuovamente in allerta la popolazione campana.

Ancora preoccupazione in Campania e in particolare ai Campi Flegrei, luogo in cui nelle prime ore di giovedì 18 luglio è stata percepita una scossa di terremoto dagli abitanti dell’intera area (anche a Napoli diverse segnalazioni).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Secondo quanto rilevato dagli esperti dell’INGV-OV, il terremoto registrato ai Campi Flegrei nelle prime ore di giovedì 18 luglio ha avuto un magnitudo pari a 3.6, con una profondità ridotta ad appena 2 km.

Campi Flegrei, scossa da magnitudo 3.6 e profondità ridotta

Secondo quanto raccolto dagli esperti al lavoro nella Sala Operativa INGV-OV (Napoli), la scossa di terremoto che ha colpito la zona dei Campi Flegrei è stata di magnitudo 3.6. La profondità, invece, è stata localizzata a circa 2 km, per una scossa che ha certamente messo nuovamente in allerta la popolazione campana.